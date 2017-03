Dirigente da Colômbia admite “caixa dois”

Colômbia — Ex-responsável pela equipe eleitoral do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, Roberto Prieto disse que a construtora brasileira Odebrecht pagou cerca de US$ 400 milhões a um vendedor para a impressão de 2 milhões de folhetos para a campanha. Prieto fez a admissão em entrevista à rádio Blu. Segundo ele, porém, Santos não tinha conhecimento das irregularidades. O presidente colombiano assegurou que não tinha conhecimento de que a Odebrecht havia dado dinheiro de maneira irregular para sua campanha de reeleição em 2010. “Não autorizei nem tive conhecimento dessas gestões, as quais se fizeram em direta violação das normas éticas e de controle que exigi que se impusessem na campanha”, afirmou Santos em sua conta no Twitter. Em comunicado divulgado pela presidência, Santos pediu investigação dos fatos. Na Colômbia, é ilegal que empresas contribuam para campanhas presidenciais. “Eu ordenei os folhetos e me disseram que (o dinheiro) saiu da Odebrecht. Enviei a eles a fatura”, disse Prieto. “A irregularidade é evidente.” A Odebrecht está no centro de um escândalo internacional por corrupção.

Grampo

Estados Unidos — A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está “extremamente confiante” que o Departamento de Justiça terá evidências que comprovem sua acusações de que o ex-presidente Barack Obama realizou um grampo telefônico na Trump Tower, afirmou o porta-voz do governo, Sean Spicer. Os comentários ocorrem um dia após a instituição ter pedido mais tempo para procurarem mais evidências. O Comitê de Inteligência do Senado dos EUA deu ao departamento até o dia 20 de março para finalizar a questão.

Ataque

Turquia — O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, voltou a tecer críticas contra a Holanda ontem, em meio a uma crise diplomática, ao afirmar que o país europeu foi responsável pelo pior assassinato em massa desde a Segunda Guerra Mundial. Erdogan se referiu ao massacre de cerca de 8 mil muçulmanos em Srebrenica, no leste da Bósnia, em 1995, e culpou o batalhão holandês, que não teria impedido o massacre levado a cabo pelas tropas sérvias da Bósnia. Erdogan disse: “conhecemos a Holanda do massacre de Srebrenica”, afirmou.

Tortura

Síria — Entrando em seu sétimo ano, a guerra na Síria já é o maior desastre humanitário da história desde a Segunda Guerra Mundial. A constatação é da ONU que, num informe apresentado ontem, qualificou a Síria como “uma grande câmara de tortura”. “O país hoje é um lugar de um horror selvagem e injustiça absoluta”, disse o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein. São 13,5 milhões de sírios que necessitam de ajuda, mais de 6 milhões de deslocados internos, 3 milhões de crianças que cresceram em um país em conflito.

Investigado

França — O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, foi formalmente colocado sob investigação das autoridades francesas pela suspeita de uso indevido de dinheiro público, entre outras acusações. Fillon, que até pouco tempo liderava as pesquisas de intenção de voto para a eleição de abril no país, foi ouvido esta manhã pelas autoridades a respeito da denúncia de que sua esposa e filhos teriam trabalhado durante anos em empregos fictícios em seu gabinete. A informação foi confirmada por um integrante do Judiciário.