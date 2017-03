Preço do Uber pode subir em Curitiba se não houver ônibus

Quem for utilizar o Uber como opção de transporte hoje, caso a greve geral se confirme e os ônibus não funcionem, pode precisar reservar um dinheiro a mais para pagar as corridas. Isso porque, a Uber trabalha com um sistema de preço dinâmico. De forma bem resumida, se tem muita gente solicitando um carro e há poucos veículos disponíveis na região, o preço da corrida sobe. A política adotada é para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe, os preços rapidamente voltam ao normal.

“Sem o preço dinâmico, haverá momentos em que o usuário simplesmente não conseguirá ter um carro — parte fundamental da experiência da Uber é oferecer transporte confiável, ou seja, sempre ser possível conseguir um carro, não importa o horário ou a situação”, explica em nota a assessoria do aplicativo no Brasil. “O mecanismo do Preço Dinâmico ajuda a equilibrar a oferta e a demanda”, diz a empresa.

Para o usuário saber se o preço está em dinâmica, a empresa lembra que aparece um aviso no app de que as tarifas estão mais altas que o normal. Além disso, o usuário será informado do valor dessa corrida. Caso ache o valor muito alto e não queira pagar, o usuário pode utilizar outros meios de transporte disponíveis ou esperar a tarifa diminuir.