Professores, motoristas e cobradores vão estender paralisações além de hoje

Greve dos ônibus prossegue nesta quinta-feira (foto: Franklin de Freitas)

Os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região e professores da rede municipal e estadual, são categorais que aderiram ao dia de greve geral, hoje. Mas elas devem entrar em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. Os três já estão com o indicativo de greve.

Os motoristas e cobradores anunciaram a greve por tempo indeterminado em matéria no site do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc). “Nossa lista de demanda conta com 76 itens, entre eles 15% de reajuste salarial e correção do cartão alimentação. Eles (patronal), contudo, não se pronunciaram sobre nenhuma das nossas pautas e só apresentaram uma proposta que não atende nem um pouco a expectativa da categoria”, afirma o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira. O sindicato patronal ofereceu o reajuste da inflação do período, o que desagradou a categoria, que recusou a proposta ainda na mesa de negociação.

Também em discussão com o governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba, os professores das redes públicas devem parar por tempo indeterminado também a partir de amanhã. A principal reivindicação dos professores municipais é que a Prefeitura cumpra a Lei que instituiu o novo Plano de Carreira do magistério. Já os professores da rede estadual de ensino querem que o governo suspenda a decisão de diminuir a hora-atividade.