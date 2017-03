Na segunda-feira, a participante do Big Brother Brasil Emilly estava deitada na cadeira próxima a piscina da casa enquanto discutia com Marcos, que estava em pé. A brother então chutou o rapaz, que foi para um canto e gemeu de dor. A atitude de Emilly dividiu opiniões no Twitter. Muitas pessoas consideraram uma agressão grave e criaram uma campanha para expulsar Emilly do reality, comparando o fato ao caso que aconteceu na edição passada. Em 2016, a participante Ana Paula Renault foi expulsa da casa após dar um tapa em Renan. O atrito que ocorreu no BBB17, porém, já parece ter sido resolvido. Na madrugada de ontem, Marcos tomava banho na área externa da casa quando Emilly se aproximou para pedir desculpas — e ele fez o mesmo. Ontem, a Globo avisou que a participante não seria expulsa. Emilly estava no paredão de ontem contra Ieda e Roberta.

Atriz perde dois dentes em cena de ação de filme

A atriz sul-africana Charlize Theron admitiu que perdeu dois dois dentes durantes as filmagens de 'Atômica', filme de ação que deve chegar aos cinemas em agosto. A atriz interpreta uma agente do serviço secreto britânico em missão em Berlim em 1989, antes da queda do muro. "Meus dentes ainda estão horríveis, quebrei dois deles enquanto estávamos filmando uma cena de ação e preciso passar por uma cirurgia em breve", afirmou Charlize, em uma entrevista à imprensa norte-americana. A estrela contou que precisou do auxílio de oito especialistas em treinamento e combates e vários meses de exercícios pesados para viver a personagem. Ainda assim, ela disse que não foi fácil gravar as cenas de ação - segundo ela, muito mais difíceis de fazer que as cenas picantes com a atriz Sofia Boutella, que interpreta uma espiã russa.

Mudanças na reprise de Senhora do Destino recebem críticas

Uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira, Senhora do Destino, estreou no Vale A Pena Ver De Novo na última segunda-feira. Rapidamente, o nome da novela e da personagem Nazaré - que nem apareceu no primeiro episódio - foram parar nos tópicos mais comentados do Twitter. Mas, infelizmente, a repercussão da novela nas redes não foi completamente positiva. Muitos telespectadores reclamaram dos cortes de cenas e da mudança na resolução da imagem. Senhora do Destino foi gravada em formato 4:3, uma imagem menos estendida, padrão na época (2004). A Globo resolveu esticar a imagem para 16:9, padrão das transmissões em alta definição. A mudança causou enquadramentos estranhos.

Green Day vai tocar em Curitiba em novembro

A banda norte-americana Green Day acertou uma turnê no Brasil em novembro. E o trio fará um show em Curitiba, ainda sem data definida. As informações são do jornal Destak nesta segunda-feira (13). De acordo com o jornal, a agenda da banda ainda precisa ser definida. Sabe-se apenas que eles vão tocar em São Paulo e há também uma reserva de data para Curitiba. O local ainda não está definido. A banda vem ao Brasil - e a outro países da América do Sul - para promover o álbum "Revolution Radio", lançado em 2016.

Mulheres protestam contra o goleiro Bruno em Varginha

No mesmo dia em que o goleiro Bruno Fernandes foi apresentado como nova contratação do Boa Esporte, de Varginha (MG), dezenas de mulheres fizeram um protesto em uma praça na cidade. Elas manifestaram reprovação com a chegada do goleiro ao time que foi campeão da Série C no ano passado. Nos cartazes, mensagens criticam a suposta jogada de marketing, que seria a contratação do jogador, além de mostrarem ser contrárias às parceiras do Boa Esporte. Bruno estava preso desde 2010 por ser acusado de mandar matar uma garota com quem havia ficado, Eliza Samudio.

Níver do dia

Oswaldo Montenegro

Músico brasileiro

61 anos