Área de cultivo de coca na Colômbia é a maior em 20 anos, dizem EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A área de cultivo de folha de coca na Colômbia cresceu 18% em 2016 e atingiu o nível mais alto desde o início da ajuda dos EUA para erradicar a produção da planta, informou o governo americano nesta terça-feira (14). Em relatório, a Casa Branca afirma que a área ocupada pela erva da qual é extraída a cocaína e o crack foi de 188 mil hectares, contra 159 mil em 2015. Trata-se do maior número desde 1994, cinco anos antes do início do Plano Colômbia. A elevação marca uma tendência iniciada em 2013, em que o território ocupado pelas plantações mais que duplicou. A alta é atribuída em parte ao fim da fumigação das áreas de cultivo, incentivada pelo governo americano. A política foi suspensa em 2014 pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, devido aos riscos à saúde da população vizinha. Na época, a Colômbia e as Farc começaram uma política de convencimento aos agricultores para desistirem do cultivo, como parte do acordo de paz com a guerrilha. A intenção era reduzir em 100 mil hectares a área cultivada e as autoridades receberam de 55 mil famílias o compromisso para deixar o plantio. Segundo o governo colombiano, mais de 82 mil famílias dependem da produção da erva.