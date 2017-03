Contra reforma da Previdência, Curitiba terá atos em pelo menos seis lugares

PRAÇA 19 DE DEZEMBRO

Outras categorias se reúnem na Praça 19 de Dezembro e esperam as manifestações de outras praças para seguirem em sentido à Praça Nossa Senhora de Salete, onde deve acontecer um ato geral além de uma audiência na Assembleia Legislativa

PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE

Na Assembleia Legislativa do Paraná, às 10 horas uma audiência pública com lideranças do mundo trabalho e deputados estaduais para debater a Reforma da Previdência. Todas as categorias devem fazer uma marcha pela Cândido de Abreu