Lolitta apresenta moda madura em desfile

LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para uma marca que nasceu focada em vestidos justos de tricô, a evolução da Lolitta é visível. Inspirada no teatro satírico do século 16 e nas padronagens das vestes do arlequim, a estilista Lolita Hannud apresentou coleção marcada por padrões geométricos, grafismos e franjas. O tricô continua como o tecido principal, mas tem tramas, construções e modelagens mais complexas. Os vestidos, ainda responsáveis pela maior parte da coleção, têm silhueta romântica, mangas volumosas e caimento confortável, quase retrô. A essas peças foram somados suéteres felpudos, saias mídi e algumas jaquetas de alfaiataria. A maior oferta indica não apenas o sucesso comercial que a Lolitta se tornou, como também a sensibilidade de sua estilista em perceber mudanças no que sua cliente define como sexy e sofisticado.