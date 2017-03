Com novo gol de bicicleta, Botafogo vence o Estudiantes pela Libertadores

BERNARDO GENTILE E BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Assim como já havia feito na fase de classificação contra o Olímpia (PAR), o Botafogo novamente usou a bicicleta para chegar ao gol na Copa Libertadores. A obra-prima desta vez foi marcada pelo atacante Roger e serviu para abrir o placar do alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, da Argentina, no primeiro jogo das equipes no Grupo 1. A bicicleta anterior havia sido feita por Rodrigo Pimpão, o mesmo que foi o autor do gol da vitória na noite desta terça, quando chegou ao terceiro na competição. O time de General Severiano agora dá uma pausa na Libertadores, onde só atuará dia 13 de abril, contra o Atlético Nacional, na Colômbia, e vira a chave para a Taça Rio, onde neste domingo, no estádio Nilton Santos (Engenhão), tem o clássico com o Vasco pela frente. A torcida do Botafogo fez uma linda festa na entrada da equipe em campo. Um enorme escudo do clube em 3D foi aberto e mais de 30 mil faixas de mão com a frase "Nilton Santos é fogo!" foram exibidas. Além disso, um foguetório com duração de oito minutos foi visto e ouvido. A ideia inicial era que um novo mosaico fosse feito, mas torcida e diretoria não chegaram a um denominador comum, uma vez que a ideia dos alvinegros era utilizar a iluminação do estádio. O departamento de marketing do Botafogo tem inovado e, como mais uma forma de atrair o torcedor, tem disponibilizado ingressos personalizados com artes dos jogadores do elenco. Para o jogo desta terça-feira, figurou nos bilhetes o goleiro Gatito Fernández, herói da classificação diante do Olímpia (PAR). No jogo de ida, contra os paraguaios, Pimpão foi o escolhido. Já no confronto com o Colo-Colo, Camilo estampou a entrada. O técnico Jair Ventura completou 38 anos justamente nesta terça-feira. Nas redes sociais, o Botafogo parabenizou seu treinador. BOTAFOGO Gatito Fernández, Marcelo, Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Bruno Silva e Airton; Camilo (Rodrigo Lindoso), Montillo (Sassá) e Rodrigo Pimpão; Roger (Guilherme) T.: Jair Ventura ESTUDIANTES Andújar, Sánchez, De Sábato, Dubarbier e Schunke; Solari (Cejas), Acascibar, Damonte e Lucas Rodríguez (Toledo); Otero e Viatri (Iritier) T.: Nelson Vivas Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio Árbitro: Jonathan Fuentes (URU) Gols: Roger (B), aos 33 min do 1º tempo;, Otero (E), aos 16 min do 2º tempo; e Rodrigo Pimpão (B), aos 33 min do 2º tempo Cartões amarelos: Marcelo, Bruno Silva (B); Iritier e Schunke (E) Renda e público: R$1.723.825,00 / 28.176 pagantes.