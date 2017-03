Próximo filme da saga 'Millenium' não terá Daniel Craig e Rooney Mara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo filme da saga "Millenium", baseada nos livros policiais de Stieg Larsson, não contará com Daniel Craig e Rooney Mara nos papéis do jornalista Mikael Blokmvist e da hacker Lisbeth Salander. O anúncio foi feito pela Sony, nesta terça-feira (14), na Feira do Livro de Londres. O estúdio anunciou que o diretor do novo filme da série, "A Garota na Teia de Aranha", que tem Salander como protagonista, será o uruguaio Federico Álvares. E que agora começa "uma busca global" por uma nova atriz para interpretar a hacker. "Lisbeth Salander é o tipo de personagem que todo diretor sonha em trazer à vida. Temos um grande roteiro, e agora vem a melhor parte, encontrar a nossa Lisbeth", disse o diretor, ao "BuzzFeed". O livro que dará origem ao longa é o quarto da série e não foi escrito por Stieg Larsson, mas por David Lagercrantz, após a morte do autor original. O primeiro longa americano, com Craig e Mara, incluía os três volumes da série original.