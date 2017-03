Casa Branca confirma declaração de renda de Trump publicada por TV

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Parte da declaração do imposto de renda de Donald Trump -um dos segredos mais bem guardados pelo presidente- foi revelado nesta terça-feira (14) pela rede MSNBC. Minutos antes da divulgação do formulário referente ao ano de 2005 na imprensa, a Casa Branca informou que Trump teve uma renda de US$ 150 milhões naquele ano, pela qual US$ 38 milhões em impostos. Segundo a Casa Branca, o documento foi divulgado "ilegalmente". "Apesar da renda e dos impostos pagos substanciais, é totalmente ilegal roubar e publicar declarações fiscais. Os meios de comunicação desonestos podem continuar fazendo disso parte de sua agenda, enquanto o presidente vai se concentrar na sua, que inclui uma reforma tributária que beneficiará todos os americanos", diz o comunicado. O republicano se recusou a divulgar suas declarações durante a campanha eleitoral, uma praxe entre os candidatos à Presidência, e foi muito criticado por isso. Como justificativa, disse que os dados estavam no meio de uma auditoria. No mesmo período, a democrata Hillary Clinton já tinha disponível para consulta pública todas as suas declarações desde 1977. Na noite desta terça (14), uma petição criada no dia da posse de Trump no site da Casa Branca pedindo que ele divulgue suas declarações de imposto de renda já tinha mais de 1 milhão de assinaturas. São necessárias 100 mil para que a Presidência se manifeste sobre o tema -o que não ocorreu até agora.