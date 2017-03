SP enfrenta paralisação de ônibus e metrô nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - O sistema de transporte público da cidade de São Paulo sofre transtornos nesta quarta-feira (15) devido aos protestos de diversas entidades e sindicatos como parte do Dia Nacional de Paralisações e Greves contra as reformas Previdenciária e Trabalhista. A proposta de reforma da Previdência, que tramita no Congresso desde dezembro, estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e 25 anos de contribuição. A possibilidade que existe hoje de se aposentar após 35 anos de contribuição (ou 30 anos para mulheres), sem idade mínima, é extinta. No projeto de lei, o governo também dificultou se aposentar recebendo o teto do benefício (hoje de R$ 5.531). Para isso, o trabalhador precisará contribuir por 49 anos. A reforma ainda unifica os sistemas de previdências de funcionários do setor público e do privado, que passam a obedecer as mesmas regras, e acaba com a aposentadoria especial para professores (que hoje podem se aposentar cinco anos mais cedo que a regra geral). Na região do ABC, os trólebus que atendem o corredor ABD e os ônibus da Metra que ligam Diadema ao Brooklin, zona sul de São Paulo, funcionam normalmente, mas com atrasos. Já os trens da CPTM funcionam normalmente nesta quarta. Os quatros sindicatos dos ferroviários de São Paulo não vão participar da paralisação desta quarta (15) contra a reforma da Previdência. Todas as linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operam normalmente. Com isso, a interligação entre as estações da CPTM e do Metrô, como na estação Barra Funda, da linha 3-vermelha, na zona oeste de São Paulo. Mais de 3 milhões de pessoas circulam pelas linhas da CPTM. Mas no terminal João Dias, na zona sul de São Paulo, o chefe de depósito Igaiara Deusdorado, 34, diz ter saído de casa mais cedo na esperança de conseguir chegar no trabalho. Morador de Paraisópolis, ele trabalha no Jabaquara. "Não vi nenhum ônibus até agora", diz ele, que ainda não desistiu de chegar ao trabalho. "Vou ver se pego um ônibus fora do terminal". Poucas pessoas estavam no terminal João Dias, um dos principais da zona sul, por volta das 6h. Os auto-falantes do terminal informam que todas as linhas estão inoperantes devido à greve. Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fazem uma paralisação na manhã desta quarta (15). A manifestação começou por volta da 0h quando os ônibus retornaram para as garagens. De acordo com o Sindmotoristas (sindicato da categoria), a circulação dos coletivos só será retomada às 8h, quando as garagens serão abertas. Até o momento, os ônibus circulam normalmente na manhã desta quarta (15) na cidade do Rio, de acordo com o Centro de Operações Rio. No Metrô, apesar da determinação judicial, os metroviários realizam paralisação de 24 horas da categoria. Com isso, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha, 5-lilás e 15-prata não estão operando. Apenas a linha 4-amarela, que é privatizada, funciona normalmente nesta quarta (15).