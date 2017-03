Urbs já cadastrou 300 carros para transporte durante greve de ônibus

Carros liberados para transporte na Praça Rui Barbosa (foto: Franklin de Freitas)

A Urbanização de Curitiba S/A (URBS) está cadastrando veículos particulares para o transporte de passageiros durante a greve dos motoristas e cobradores, nesta quarta-feira (15). O cadastramento foi iniciado por volta das 6 horas e até às 10h15, eram 300 carros cadastrados. Já há carros disponíveis na Rui Barbosa.

Os veículos cadastrados serão autorizados pela Urbs a fazer transporte alternativo podendo cobrar, no máximo, R$ 6,00 por pessoa. O cadastramento está sendo feito na área de táxi, na ala ferroviária,da rodoferroviária, com acesso pela trincheira que fica embaixo do prédio da Urbs. O acesso será liberado por agentes de trânsito mediante identificação do motorista.

Os carros devem estar em boas condições e os que não têm registro na Urbs passarão por uma vistoria dos técnicos da empresa que também vão conferir a documentação pessoal e do veículo – carteira de motorista, RG e CPF.