Trabalhadores protestam na frente de montadoras e fábricas da RMC

Protesto na frente da Renault (foto: Agência Confraria)

Milhares de trabalhadores do Paraná paralisaram atividades nesta quarta-feira (15), para protestar em defesa da aposentadoria e contra a proposta de reforma da Previdência do governo (PEC 287). A paralisação faz parte do Dia Nacional de Lutas Contra a Reforma da Previdência, organizada pela Força Paraná e demais centrais sindicais. Na Grande Curitiba, diversas montadoras e fábricas amanheceram com protesto de trabalhadores, como Renault, Volvo, Bosh e New Holland. Os protestos começaram por volta das 6 horas.

Às 10hs, a pedido das centrais e de Frente de Entidades de Carreira Pública no Paraná, a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador do Campo e da Cidade realiza uma audiência pública sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). A Força Paraná também estará divulgando entre os trabalhadores o movimento cívico “Todos contra o fim da aposentadoria”.

Os demais Sindicatos da central, ligados à indústria, comércio e serviços, também farão mobilizações recolhendo assinaturas para o abaixo assinado do movimento “Todos contra o fim da aposentadoria”, para exigir uma auditoria nas contas da previdência.

Para marcar o dia em defesa da aposentadoria, o movimento “Todos contra o fim da Aposentadoria” começou, um abaixo- assinado para exigir uma auditoria nas contas da Previdência Social.

O movimento foi criado há poucos dias, através de uma fanpage na rede social Facebook e já conta com mais de 150 mil seguidores. Além da população em geral, várias entidades já apoiam o movimento, entre elas estão a Força Paraná e demais centrais sindicais, a Frente das Entidades de Carreira Pública no Paraná, Associação dos Magistrados do Paraná – AMAPAR, Associação Paranaense do Ministério Público – APMP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP, Ministério Público do Trabalho do Paraná – MPT, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná – SINDICONTAS, Associação Paranaense dos Juízes Federais – APAJUFE, Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná, Sindicato dos Auditores Fiscais do Tribunal de Contas do Paraná – SINDICONTAS, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal –DS Cutitiba – SINDIFISCO NACIONAL, Associação Paranaense dos Advogados Públicos, Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª região – AMATRA 9, Associação dos Defensores Públicos do Paraná, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – Regional PR – ANPT, entre outras movimentos e órgãos da sociedade civil organizada.

Além do abaixo assinado e da campanha nas redes sociais, o movimento também espalhou diversos outdoors alertando a população para o posicionamento dos deputados federais paranaenses em relação à reforma da Previdência. Os outdoors, com a chamada “O voto deles pode acabar com a sua aposentadoria”, estão espalhados em 14 cidades: Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Cascavel, Apucarana, Arapongas, Londrina, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Irati, Guarapuava, Pato Branco, Toledo e Umuarama, principais bases eleitorais de cada deputado.

Com o apoio das entidades, o Movimento também está promovendo “adesivaços” de carro pelas ruas de Curitiba e veiculando a campanha em emissoras de rádio de todo o estado. A ideia é espalhar a campanha por todo o Brasil.

Audiência Pública na Assembleia, às 10h

A pedido da Força e da demais centrais, a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador do Campo e da Cidade, formada por deputados estaduais, realiza uma audiência pública sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Além dos deputados, a audiência, contará com a participação de representantes dos trabalhadores, dos órgãos de classe, promotores, entre outras entidades. A audiência é aberta ao público.