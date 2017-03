Com greve de ônibus procura por táxis aumenta em Curitiba

(foto: Divulgação/SMCS)

A greve do transporte coletivo de Curitiba e Região Metropolitana provocou um aumento no número de corridas de táxi durante a manhã desta quarta-feira (15). Por conta disso, conseguir um táxi foi tarefa difícil nas primeiras horas do dia.

Em algumas centrais de rádio táxi, o tempo previsto de espera não podia ser estimado pelas cooperativas devido a grande demanda. Em outras a ligação caía antes mesmo de se conseguir ser atendido.



UBER

Para quem prefere utilizar o aplicativo de transporte Uber a situação ambém não estava fácil. Por conta da alta demanda a tarifa estava mais cara que o convencional.

Além disso, em algumas regiões da cidade o número de veículos do Uber próximos ao cliente não é tão grande o que aumenta também o tempo de espera para se conseguir um carro.