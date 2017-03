Justiça determina frota mínima de ônibus de 50% nas horas de pico em Curitiba

(foto: Rede News 24 horas)

SAIBA MAIS Curitiba amanhece com terminais vazios e congestionamento nas ruas

A Justiça do Trabalho concedeu uma liminar determinando a circulação de frota mínima no período da greve de motoristas e cobradores em Curitiba e Região. A informação é do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp), repassada na manhã desta quarta-feira (15)

Em Curitiba, dia de greve geral reúne várias categorias. Veja o que vai parar

A categoria, assim como os professores das redes municipal e estadual, bancários, metalúrgicos, entre outros, está parada nesta quarta contra a Reforma da Previdência, mas nesta quinta mantém a greve por falta de acordo salarial.

Curitiba amanhece com terminais de ônibus vazios e congestionamentos nas ruas

A decisão estabeleceu 50% de frota mínima nos horários de pico (das 5h às 9h e entre 17h e 20h) e de 40% nos demais horários e que os ônibus devem circular com motoristas e cobradores, além de determinar que as estações-tubo tenha cobradores.

A multa se a decisão for desrespeitada é R$ 50 mil.

O sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) deve se pronunciar sobre a liminar em breve.