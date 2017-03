Manifestantes fazem ato próximo ao Congresso contra reforma da Previdência

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em Brasília, manifestantes ligados à CUT (Central Única dos Trabalhadores) se reúnem em frente à Catedral Metropolitana, a cerca de um quilômetro do Congresso Nacional em protesto contra a reforma da Previdência. Até agora, as principais categorias de trabalhadores não aderiram à greve na cidade. Também não são registrados bloqueios. A reforma da Previdência é a principal bandeira do presidente Michel Temer (PMDB). O governo argumenta que o atual sistema é insustentável no longo prazo, diante do aumento a proporção de idosos na população e diminuição da de jovens, e por isso precisaria de mudanças. Críticos afirmam que o governo divulga um cenário das contas da Previdência pior do que ele de fato seria, e que as mudanças nas regras propostas na reforma são excessivamente duras.