Bancários de SP aderem às paralisações contra reformas do governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bancários anunciaram nesta quarta-feira (15) que aderiram às paralisações nacionais contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Durante o dia, não vão funcionar agências localizadas nos principais centros financeiros. Também ficarão fechados prédios administrativos dos bancos nas avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima, na região central e entre outros locais. A partir das 17h, os bancários e outras categorias vão se concentrar no vão livre do Masp para participar de protestos contra as reformas. "Vamos intensificar as ações com movimentos sociais em todo o país. As reformas da Previdência e Trabalhista e a defesa dos bancos públicos dizem respeito a toda sociedade", diz Ivone Maria da Silva, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região.