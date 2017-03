Acidente deixa dois feridos na BR-116, perto de Fazenda Rio Grande

(foto: Rede News 24 horas)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 122 da BR-116, perto de Fazenda Rio Grande na madrugada desta quarta-feira (15) .

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão bateu na traseira de outro veículo carregado com verduras. As vítimas foram levadas ao Hospital do Trabalhador.