Professores do Rio aderem à paralisação; ônibus operam normalmente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Rio, profissionais de educação das redes municipal e estadual participam da paralisação contra reformas trabalhista e da Previdência. O Sindicato Estadual de Profissionais da Educação estima que a adesão seja de 80 a 90%. Professores de algumas escolas particulares também participam. ÔNIBUS No Rio, os motoristas de ônibus não aderiram à paralisação, apesar de ter sido aprovada em assembleia na noite desta terça (14). O presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores, Sebastião José, avalia que os trabalhadores ficaram com medo de perder o emprego. "No Rio, a crise está pior do que em outros Estados. O trabalhador preferiu pensar no prato de comida hoje do que no seu futuro. Espero que haja adesão das outras categorias." Trens, metrô e barcas também funcionam normalmente na capital fluminense.