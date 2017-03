SP tenta quebrar sequência de nove jogos levando gol

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória no primeiro jogo por 3 a 1, o São Paulo entra em campo para enfrentar o ABC de Natal com uma boa vantagem. O time pode até perder por um gol de diferença nesta quarta-feira (15), a partir das 19h30, na casa do adversário, que garantirá a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Porém, a tarefa não é tão simples quanto parece. A equipe do técnico Rogério Ceni não sabe o que é acabar os 90 minutos sem levar um gol há nove partidas. Nesta temporada, o Tricolor sofreu 20 gols em 11 jogos oficiais - sendo que não viu o adversário neste ano marcar apenas contra o Moto Club, também pela competição nacional. No Paulista, o time é dono da pior defesa, com 17 gols, ao lado do Linense. Para complicar um pouco mais a situação, o zagueiro Maicon, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo, permanece vetado pelo departamento médico. As alternativas para jogar ao lado de Rodrigo Caio são Lugano, Lyanco e Lucão. Por opção do treinador, Breno também não foi relacionado. Nas laterais, Bruno e Buffarini, criticados por falhas nas últimas partidas, disputam uma posição na direita, enquanto Júnior Tavares é o dono da vaga na esquerda. Já no gol, o treinador também tem problemas. Sidão, com lombalgia, não apresentou condições de voltar ao time. Por isso, Denis, que falhou no clássico com o Palmeiras, no domingo, deve ter mais uma chance. Caso o treinador tente implantar o rodízio, Renan Ribeiro seria o escolhido.