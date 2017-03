Ministério da Fazenda é invadido em ato contra reforma da Previdência

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Manifestantes da Via Campesina Brasil e do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) contrários à reforma da Previdência invadiram na madrugada desta quarta-feira (15) o prédio do Ministério da Fazenda na Esplanada dos Ministérios. Nota divulgada pela assessoria de imprensa do MST afirma que mais de 1.500 pessoas teriam invadido o prédio, onde uma faixa contrária à reforma foi colocada. A Polícia não informou quantos manifestantes estão no local. A comunicação do Ministério da Fazenda confirmou que o prédio foi invadido por volta das 5h desta quarta, após as portas do prédio terem sido quebradas, e que nenhum funcionário pode entrar. O ministro Henrique Meirelles transferiu parte de sua agenda da manhã, como uma reunião com o presidente mundial do CitiGroup, Michael Corbat, para a Esaf (Escola de Administração Fazendária), onde tem o primeiro compromisso do dia em reunião extraordinária do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). "A perda de direitos e os retrocessos promovidos pelo governo Temer são os principais motivadores da ocupação, que tem sua centralidade na luta contra a reforma da Previdência, enviada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado", diz trecho da nota divulgada pelo movimento. "O governo alega que existe um rombo na previdência fiscal, o que já foi desmentido pelo Dieese e também por especialistas em auditoria, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil". De acordo com o MST, a ocupação foi realizada por movimentos da Via Campesina Brasil, MST, MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e MMC (Movimento das Mulheres Camponesas), entre outros.