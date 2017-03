Após fim da paralisação, terminais de ônibus têm movimento tranquilo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na zona sul, por volta das 9h o movimento era normal nos terminais Santo Amaro, Grajaú e João Dias, sem grandes filas. No terminal João Dias, os primeiros ônibus articulados chegaram às 8h40. Uma hora antes, a população começou a formar filas no local. Por volta das 6h, o chefe de depósito Igaiara Deusdorado, 34, esperava no local na tentativa de pegar um coletivo para o trabalho. Morador de Paraisópolis, ele trabalha no Jabaquara. Como não encontrou coletivos, disse tentaria chegar ao local utilizando os ônibus do sistema local, cujos motoristas não aderiram à greve. Esses ônibus, menores, circularam lotados durante a manhã. Parte dos passageiros chegou cedo por meio deles aos terminais e corredores, onde tiveram de esperar por horas até a normalização do sistema de ônibus. "Saí de casa às 4h30. Agora são 7h e nada", disse o barman Geler Noel, 29, haitiano. Noel mora na Vila das Belezas, extremo sul, e tentava chegar à região da avenida Paulista, onde trabalha. Já no terminal Parque Dom Pedro, região central de São Paulo, o maior da cidade, algumas linhas voltaram a circular por volta das 9h30. O local, que até então estava vazio, começa a retomar o fluxo de passageiros. Às 9h25, a cidade registrava 194 km de congestionamento, o que corresponde a 22,3% dos 868 km de vias monitoradas. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as vias congestionadas por região eram: oeste (44 km), sul (65km), leste (38 km), norte (27 km), centro (20 km). ZONA LESTE Na zona leste, os ônibus voltaram a circular no terminal Itaquera por volta das 8h30 após deixarem suas garagens às 8h. O retorno da operação dos ônibus ajudou a lotar estação da CPTM de Itaquera, onde logo surgiram longas filas antes das catracas. Muitos dos passageiros acreditavam que o Metrô também voltaria a funcionar após as 8h, o que não ocorreu. Na zona leste, as linhas mais aguardadas pelos passageiros eram as que tinham como destino o Terminal Parque Dom Pedro, no centro da cidade. Essas linhas percorrem por avenidas paralelas à linha vermelha do Metrô, que está parcialmente paralisada. Assim que os ônibus dessas linhas chegaram ao terminal Itaquera, logo lotaram. METRÔ A partir das 6h25 desta quarta-feira (15), o Metrô paulista iniciou o plano de contingência com a operação parcial das linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha, além do funcionamento da linha 5-lilás em toda a sua extensão. Com o plano, a linha 3-vermelha circula entre as estações Marechal Deodoro e Bresser-Mooca. Nesse trecho, os usuários podem fazer integração com as linhas 1-azul na Sé, 4-amarela na República, e 7-Rubi (CPTM), 10-Turquesa (CPTM), 11-Coral (CPTM) e 12-Safira (CPTM) na estação Brás. Os usuários que conseguiram entrar nas estações nesse trecho não enfrentam problemas de lotação, como aconteceu diariamente nesse horário de rush. Na estação Anhangabau, o movimento nas plataformas e dentro dos trens estava bastante tranquilo no sentido Barra-Funda. A linha 4-amarela não foi afetada pela paralisação dos metroviários porque é privatizada. RODÍZIO O rodízio municipal de veículos em São Paulo está suspenso nesta quarta-feira (15) por conta da paralisação que podem afetar os ônibus e metrôs. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as restrições de circulação para caminhões seguem valendo normalmente. Os corredores de ônibus estarão liberados para o tráfego de táxis, com ou sem passageiros, e ônibus fretados. Durante toda a manhã, até o meio-dia, carros também poderão circular nas faixas exclusivas para ônibus, segundo a CET. O estacionamento em vagas da Zona Azul está liberado gratuitamente. A CET informou em nota que a "medida tem como objetivo garantir a mobilidade do cidadão e valerá apenas para os carros".