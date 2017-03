Manifestantes de diversas categorias fazem passeata no Centro de Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

Professores da rede pública, servidores municipais, trabalhadores do transporte público, petroleiros e uma série de outras categorias se concentraram na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15) em manifestação da greve geral. Agora seguem para a Assembleia Legislativa, no Centro Cívico, onde vão se reunir com outras categorias contra a Reforma da Previdência. Por onde passam, as ruas são fechadas.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) e o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc), os protestos na frente das indústrias e das garagens das empresas de ônibus, reuniram cerca de 32 mil trabalhadores.

Segundo informações da APP-Sindicato, sindicato que representa os professores da rede estadual, mais de 90% das escolas estaduais estão fechadas nesta quarta (15). Nas redes municipal de ensino, adesão é 95%, de acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério (Sismac).