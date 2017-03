Polícia recupera três carros de luxo avaliados em R$ 300 mil e prende receptador

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Três carros de luxo roubados, avaliados em torno de R$ 300 mil, foram recuperados pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Curitiba, na noite de segunda-feira (13), no bairro Xaxim, nesta capital. J.N.G, 42 anos, estava conduzindo um dos veículos quando foi preso pela polícia. Um arma de fogo também foi apreendida.

A equipe policial da especializada iniciou as investigações há cerca de cinco dias, após receber informações do Centro de Comunicações de Operações da Policia Civil (Cepol), de que veículos luxo clonados, estavam circulando pela região Sul da cidade.

Ao receber essas informações, os policiais da DFRV iniciaram uma sequência de monitoramentos, chegando até uma pessoa suspeita. Gomes foi abordado no momento em que conduzia um Honda/HRV vermelho. O veículo foi roubado no dia 18 de fevereiro deste ano, no bairro Seminário. O automóvel estava com as placas adulteradas e a documentação falsa.

Seguindo as diligências até a residência do suspeito, outros dois carros foram localizados. Um Honda/HRV cinza, em fase de adulteração – roubado no dia 24 de fevereiro deste ano em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (RS). E um Fiat/Toro verde, levado em assalto no dia 22 de novembro do ano passado, no bairro Pinheirinho. O veículo não possuía placas pois era zero quilômetro. No interior de sua residência, os policiais também encontraram um revólver calibre 38 municiado.

Gomes não expressou nenhuma reação durante a sua prisão. Ele foi autuado pelos crimes de receptação e posse de arma de fogo. Ele aguarda preso à disposição do Poder Judiciário.