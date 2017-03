Atentado com homem-bomba em corte em Damasco mata ao menos 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atentado com homem-bomba no Palácio de Justiça em Damasco, capital da Síria, deixou ao menos 25 mortos nesta quarta-feira (15), informou a mídia estatal. Segundo a polícia, um homem com um rifle e granadas chegou à entrada no tribunal e, ao ser revistado pelos guardas, correu para o interior do prédio e se explodiu. O ataque ocorreu às 13h20 (8h20 em Brasília), um horário de grande movimento de funcionários e outras pessoas no tribunal. "Esta foi uma ação suja, pois as pessoas que circulam pelo palácio são inocentes", disse o procurador-geral da Síria, Ahmad al-Sayed. O atentado ocorre no sexto aniversário da guerra civil no país, que envolve grupos rebeldes e tropas leais ao ditador Bashar al-Assad. A instabilidade no país abriu espaço para organizações terroristas como o Estado Islâmico. O conflito acumula mais de 470 mil mortos e 11,2 milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas. O país segue em um atoleiro de violência sem perspectivas de paz no horizonte.