Goleiro Bruno treina com bola pela primeira vez após saída da prisão

GUSTAVO FRANCESCHINI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno fez o seu primeiro treinamento com bola no Boa Esporte após sua saída da prisão. A atividade contou com os outros dois arqueiros do Boa Esporte nesta quarta (15). Essa foi a primeira vez que Bruno teve contato com o futebol profissional após quase sete anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio, pelo qual foi condenado em primeira instância a 22 anos de prisão. Embora tenha sido condenado em primeira instância por júri popular, Bruno ainda tem direito a apelações. Seu recurso à decisão está parado no TJ-MG (Tribunal de Justiça) há mais de três anos, e enquanto isso ele estava preso de forma preventiva. Há duas semanas, o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu habeas corpus ao jogador por entender que não havia "justa causa" para a manutenção do cárcere e que ele poderia aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Depois de fazer trabalhos de fisioterapia na última terça, esta é a primeira vez depois de ficar quase sete anos preso em que Bruno faz trabalhos com outros jogadores de futebol. Bruno treinou sozinho por meia hora além dos outros dois goleiros, trabalhando principalmente quedas em solo. Os dois companheiros de time estão relacionados para a partida do Boa contra o Araxá, nesta quarta, às 20h, pela segunda divisão do Mineiro. No trabalho desta quarta, Bruno participou de treinamento com o preparador de goleiros da equipe de Varginha e fez atividades de queda, cruzamento e outros fundamentos com bola. Na última terça (14), Bruno havia trabalhado a parte física com o fisioterapeuta do Boa Esporte após sua apresentação ao clube, na parte da manhã. Com bola, o jogador deu apenas toques leves como parte do trabalho de fisioterapia.