Adesão dos professores estaduais e municipais à greve geral chega a 95%

Balanço da APP-Sindicato, que representa os professores da rede estadual, mais de 90% das escolas estaduais estão fechadas nesta quarta-feira por conta do protesto contra a Reforma da Previdência. As escolas municipais de Curitiba a adesão apresentam adesão semelhante. Segundo o Sindicato dos Servidores do Magistério (Sismac), 95% dos professores estão paradas nesta quarta.

Manifestantes de diversas categorias se reúnem na Praça Santos Andrade

As duas categorias "emendam" a partir de quinta (16) paralisação por tempo indeterminado. A principal reivindicação dos professores municipais é que a Prefeitura cumpra a Lei que instituiu o novo Plano de Carreira do magistério. Já os professores da rede estadual de ensino querem que o governo suspenda a decisão de diminuir a hora-atividade.