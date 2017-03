Urbs divulga tabela de linhas de ônibus que o Sindimoc deve colocar em circulação

(foto: Geraldo Bubniak)

A Urbs divulga a tabela de linhas, horários e quantidade de ônibus que o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) deve colocar em circulação a partir da notificação da decisão judicial. Clique aqui para visualizar a tabela

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou na noite desta terça-feira (14/03) que o Sindimoc mantenha em circulação uma frota operacional mínima de 50% de ônibus durante os horários de pico e de 40% nos demais períodos. A decisão da desembargadora Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu estabelece multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento da decisão.

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) havia entrado com pedido de frota mínima na sexta-feira (10/03), quando foi comunicada oficialmente pelo Sindimoc da greve. A partir da notificação da decisão do TRT, o Sindimoc deve manter em circulação cerca de 700 ônibus nos picos e de 500 nos demais períodos.

Cadastramentos

A Urbs está cadastrando veículos particulares para o transporte de passageiros durante a greve dos motoristas e cobradores, nesta quarta-feira (15/03). O cadastramento começou às 6 horas e até às 10 horas 300 veículos foram autorizados a fazer o transporte alternativo de passageiros.

Os veículos cadastrados são autorizados pela Urbs a fazer transporte alternativo podendo cobrar, no máximo, R$ 6,00 por pessoa. Tanto os carros cadastrados como a frota de táxi estão autorizados a circularem pelas canaletas dos expressos. A autorização vale apenas até o momento em que a frota total ou mínima voltarem entrarem em funcionamento.

O cadastramento está sendo feito na área de táxi, na ala ferroviária da Rodoferroviária, com acesso pela trincheira que fica embaixo do prédio da Urbs. O acesso será liberado por agentes de trânsito mediante identificação do motorista.

Os carros devem estar em boas condições e os que não têm registro na Urbs passarão por uma vistoria dos técnicos da empresa que também vão conferir a documentação pessoal e do veículo – carteira de motorista, RG e CPF.