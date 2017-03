Um mês de intervalo ajuda, e Atlético-MG vai ter reforços na Libertadores

VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na estreia da Libertadores, na Argentina, o Atlético-MG foi a campo enfrentar o Godoy Cruz com uma equipe forte, mas com desfalques. Como o próximo jogo pela competição vai ser disputado somente em abril, no dia 13, contra o Sport Boys, da Bolívia, o técnico Roger Machado tem cerca de um mês para receber os jogadores que estão no departamento médico e preparar a equipe para a segunda rodada do grupo 6. E o Atlético não contou com importantes jogadores no empate com o Godoy Cruz, como goleiro Victor, que se recupera de uma operação no ombro. O camisa 1 do Atlético já treina com bola, mas ainda sem fazer quedas no campo. Outro que não viajou para a Argentina foi Luan. Como o meia-atacante já atuou alguns minutos diante do Tupi, ele pode ser o primeiro reforço para Roger Machado na sequência da Libertadores. Assim com o zagueiro Erazo, que já iniciou os treinos com bola e espera estar à disposição do treinador na próxima semana. "O Erazo está na primeira semana, voltando aos treinamentos normais. Ainda precisa um pouco mais de rodagem no treino, assim como a gente fez com o Luan", explicou Roger Machado, que comemora o retorno dos jogadores que estavam fora da equipe por causa de lesões. "Aos poucos a gente esvazia definitivamente o departamento médico, para ter todo mundo à disposição, o que me dá um leque maior de possibilidades". Quem também tem retorno bastante aguardado pelo treinador é o meia Maicosuel. O agora camisa 17 do Atlético sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Democrata-GV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Já são mais de duas semanas de tratamento. A expectativa é Maicosuel também esteja em condição de jogo contra o Sport Boys. Enquanto não tem jogo pela Libertadores, o Atlético se concentra no Campeonato Mineiro. O time alvinegro fecha a participação na primeira fase antes do próximo compromisso pelo torneio continental. Até o jogo com o Sport Boys, confirmado para o Independência, o Atlético vai jogar com Tricordiano, URT, Cruzeiro e Caldense.