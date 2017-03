TRT aumenta multa para R$ 100 mil por dia caso ônibus não voltem com frota de 50% em horário de pico

(foto: Geraldo Bubniak)

O Tribunal Regional do Trabalho decidiu na manhã desta quarta (15) aumentar para R$ 100 mil por hora, o valor da multa para o Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) e também para o Sindicato das Empresas de Transporte de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) em caso de descumprimento da frota mínima. A categoria, assim como os professores das redes municipal e estadual, bancários, metalúrgicos, entre outros, está parada nesta quarta contra a Reforma da Previdência, mas nesta quinta mantém a greve por falta de acordo salarial.

Urbs divulga tabela de linhas de ônibus que o Sindimoc deve colocar em circulação

A decisão estabeleceu 50% de frota mínima nos horários de pico (das 5h às 9h e entre 17h e 20h) e de 40% nos demais horários e que os ônibus devem circular com motoristas e cobradores, além de determinar que as estações-tubo tenham cobradores. Ainda não há sinal de ônibus na cidade. Segundo o Sindimoc, a categoria não foi notificada.

TRT também determina frota mínima para ônibus metropolitanos

A decisão da desembargadora Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu estabeleceu multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento da decisão.Em nova decisão liminar, a multa por descumprimento foi elevada para R$ 100 mil, já que foi verificado que os percentuais mínimos definidos pela Justiça do Trabalho não foram cumpridos. Inicialmente o valor era de R$ 50 mil. A vice-presidente do TRT-PR destaca que o serviço de transporte público coletivo é um dos serviços essenciais definidos pela Lei de Greve (Lei 7.783/1989). Persistindo a paralisação, será analisada a necessidade de realização de audiência de dissídio de greve na Sede do TRT-PR.

Professores, motoristas e cobradores vão estender paralisações além de hoje

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) havia entrado com pedido de frota mínima na sexta-feira (10/03), quando foi comunicada oficialmente pelo Sindimoc da greve. A partir da notificação da decisão do TRT, o Sindimoc deve manter em circulação cerca de 700 ônibus nos picos e de 500 nos demais períodos.

O sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) deve se pronunciar sobre a liminar em breve.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp) condena, nos mais duros termos, a atitude abusiva do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) de parar 100% do sistema de transporte, em flagrante descumprimento de ordem judicial que determina frota mínima de 50% nos horários de pico e de 40% nos demais horários.

O Sindimoc viola a Lei de Greve, causando dano à propriedade, ao furar os pneus dos veículos para impedir a saída da frota. Pior, o abuso do Sindimoc vai afetar sobremaneira o comércio da cidade, já em dificuldades pelo momento econômico vivido pelo país, e, mais grave, prejudicar o dia a dia de milhares de pessoas.