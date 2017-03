Two Denim estreia na SPFW com 'jeanswear' de qualidade

LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um sinal de que a moda brasileira caminha rumo aos básicos é a estreia de marca de "jeanswear" Two Denim. Criada para ser uma marca apenas de calças e jaquetas jeans, ela expandiu aos poucos sua oferta para camisetas, moletons, camisas e acessórios. Na estreia na passarela da SPFW, esse mesmo mix de peças passa por uma espécie de lente de aumento e chega com proporções maximizadas. São jeans de corte reto e lavagem clara, camisas brancas alongadas, às vezes decoradas com babados e mangas amplas, e jaquetas de corte geométrico. Sobreposições são artifício recorrente e uma forma de dar apelo "street" a peças que, sozinhas, não chamariam a atenção.