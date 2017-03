2- PatBo eleva mão de obra artesanal para 'streetwear' luxuoso

PEDRO DINIZ E LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim do ano passado, Patricia Bonaldi viajou para Los Angeles. Desde então, não para de pensar em hip hop e cultura de rua. Tanto que decidiu discorrer sobre o assunto no inverno 2017 da PatBo, sua segunda marca mais jovem e casual. Bem como os demais desfiles do dia, o dela nesta São Paulo Fashion Week também propõe a ideia de transformar peças básicas e esportivas em itens de luxo. Famosa por uma moda festa cheia de bordados, Bonaldi aplica a técnica manual em casacos de moletom alongados, jaquetas de tecido metalizado e camisetões. Referências ao mundo da arte, especificamente as obras de Keith Haring e Arthur Bispo do Rosário, aprecem na estamparia, nos bordados de fio e ainda na influência da cultura negra norte-americana.