Manifestação fecha pista da rodovia dos Imigrantes na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia dos Imigrantes está totalmente interditada desde o início da tarde desta quarta-feira (15) por conta de um protesto que acontece no sentido litoral da via. Segundo a concessionária responsável pela estrada, manifestantes invadiram a pista no km 17, altura de Diadema, e fizeram uma barricada incendiando entulhos. Por volta das 13h, o grupo já tinha deixado o local, mas a pista ainda passava por limpeza. Com isso, havia 1 km de congestionamento no sentido litoral. A Ecovias não soube informar o motivo do protesto. Outras manifestações e paralisações, porém, são registradas pelo país contra as reformas trabalhista e da Previdência.