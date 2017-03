SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ben Affleck, que interpretou Batman no mais recente filme sobre o super-herói, revelou que passou por um tratamento para tratar o alcoolismo. O ator americano falou sobre a dependência de álcool em um depoimento em seu perfil do Facebook. Ele já havia ido enfrentado problemas com a bebida em 2001. "Completei tratamento por vício em álcool; algo com que tive de lidar no passado e que continuarei a confrontar. Quero viver uma vida plena e ser o melhor pai que eu conseguir ser", escreveu. "Quero que meus filhos saibam que não há vergonha em procurar ajuda quando você precisa, e que eles devem ser a fonte de força para qualquer um por aí que precisa de ajuda, mas tem medo de dar o primeiro passo." Affleck agradeceu o apoio da família e da ex-mulher, a também atriz Jennifer Garner. Os dois se separaram em 2015, após rumores de que ele a havia traído com uma babá. Recentemente uma revista americana disse que os dois desistiram do divórcio.