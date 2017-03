Renaissance se apresenta em Curitiba no palco do Guairão

(foto: Divulgação)

Com quase 50 anos de estrada, o grupo que foi pioneiro do rock progressivo britânico vem ao Brasil em maio de 2017. Curitiba recebe o show no dia 24 de maio, no Teatro Guaíra. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Liderados pela singular voz de cinco oitavas de Annie Haslam, a Renaissance mostrará a turnê Songs For All Times, que reúne os clássicos mais reverenciados da banda, como Song For All Seasons, Northern Lights, Sounds of the Sea, além do aclamado álbum Symphony of Light, lançado em 2014. O grupo subirá ao palco do Guairão com a sua formação atual que, além de Annie nos vocais, tem Rave Tesar (teclados), Tom Brislin (teclados e voz), Mark Lambert (guitarra e vocais), Frank Pagano (bateria, percussão e vocais) e Leo Traversa (baixo e vocais).

As apresentações fazem parte da Top Cat Series, sequência de shows internacionais promovida pela Top Cat Produções Artísticas.

Com sua mistura única de rock progressivo com influências clássicas e sinfônicas, a Renaissance surgiu em 1969, quando o seminal grupo de rock Yardbirds se separou e seus membros fundadores Keith Relf e Jim McCarty começaram a organizar um novo grupo, voltado à fusão do rock, folk e formas clássicas.

Com 30 discos oficiais lançados, alguns inscritos entre os melhores da história do rock, várias e diferentes formações com o passar dos anos e várias investidas de seus integrantes em carreiras solo, o Renaissance tem se mantido como um dos mais importantes e influentes grupos da história do rock.

Serviço

Renaissance em Curitiba.

Dia 24 de maio de 2017 às 21h.

Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/n)

Ingressos: Disk Ingressos: http://www.diskingressos.com.br/evento/5577

Valores:

Fila A até a Fila F – R$ 480,00

Fila G até a Fila L – R$ 460,00

Fila M até a Fila V – R$ 420,00

1º Balcão – R$ 380,00

2º Balcão - 300,00