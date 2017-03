Em clima de festa, Pomerode monta a maior árvore de Páscoa do mundo

(foto: Divulgação)

Na cidade mais alemã do Brasil, o clima já é de Páscoa. Começa nesta quinta-feira (16/3) a 9ª Osterfest, evento que comemora a chegada do coelhinho de forma especial, unindo cultura, tradição e diversão. Com um mês de programação, a expectativa é de que mais de 200 mil pessoas passem pelo Centro Cutural de Pomerode (Rua Hermann Weege, 111, Centro), onde é realizado o evento. A festa segue até o domingo de Páscoa, dia 16 de abril, com programação sempre de quinta a domingo, das 10h às 18h.

Confira as principais atrações:

Maior Osterbaum do mundo: o público poderá conferir a maior Osterbaum do mundo, decorada com 82.404 casquinhas de ovos naturais. Toda a montagem foi acompanhada por testemunhas e voluntários e Pomerode aguarda avaliação do Guinness World Records, que deve ser divulgada nos próximos dias. Até então, o recorde foi registrado na cidade alemã de Rostock, com 76.569 casquinhas.

Para os pequenos: quando o assunto é diversão, o que não faltam são opções para os pequenos se divertirem com toda a família. Durante a Osterfest, as crianças poderão participar de diversas oficinas e atrações: pintura de casquinhas de ovos, de bolachas, contação de histórias, minifazendacom coelhos, uma minicidadee ainda uma brinquedoteca, montada em parceria com a Calesita Brinquedos.

Gastronomia: Páscoa sem guloseimas não é Páscoa. A novidade desta Osterfest é a Vila Gastronômica. Dez casinhas em estilo alemão servirão lanches rápidos. Por lá será possível experimentar as famosas bolachas pintadas, amendoins confeitados, salgados e um café colonial.

Produtos locais: um dos diferenciais da Osterfest é o envolvimento das empresas locais. Durante o evento, é possível encontrar os produtos feitos na cidade, como brinquedos, malhas, velas, chocolates, cervejas artesanais e artesanato. Na última edição, cerca de R$ 10 milhões foram injetados na economia local durante o período da Páscoa.

Para os pets: quem não abre mão de um passeio com o seu animal de estimação também terá uma atração especial na Vila Encantada. O espaço petconta com uma área para descanso, hidratação e várias brincadeiras para o seu bichinho. O acesso é gratuito.

Transporte alternativo: durante os finais de semana da festa, o público poderá utilizar o transporte alternativo oferecido pela organização do evento. Serão dois pontos de embarque com estacionamento: no pátio da empresa Volkmann (Rua Presidente Costa e Silva, 557, bairro Testo Rega) e na Loja Mundo Encantado Kyly (Rodovia SC 418, Km 3, 3215). Cada usuário receberá uma pulseira, que dará acesso a um ônibus climatizado. O roteiro passará por rotas alternativas, mostrando as belezas da cidade mais alemã do Brasil, e o público poderá embarcar e desembarcar em diferentes pontos. O tempo de uso do serviço é ilimitado e tem o custo de R$ 18 (R$10 para estacionar e R$8 a pulseira). Já quem prefere passear de bicicleta, a Osterfest oferece ainda um estacionamento coberto, com cadeados e segurança. O estacionamento é gratuito.

9ª Osterfest

De 16 de março a 16 de abril

Centro Cultural de Pomerode (SC)

Rua Hermann Weege, 111, Centro

Facebook: /osterfestoficial