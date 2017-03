(foto: Reprodução)

Demorou só um pouco, mas o mistério da "assombração" do Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (Caic), da cidade de Araucária (PR) foi desvendado pelo site E-Farsas, destinado para investigar fraudes na internet. O video foi postado no domingo (12) e viralizou rapidamente.



O site revela que por volta do 1 minuto e 45 é possível ver uma linha amarrada na parte inferior da porta. "Os fãs da nossa página no Facebook também deram suas contribuições para a elucidação desse caso. O leitor Alberto Albuquerque, por exemplo, percebeu que uma das portas estava aberta quando o vigia estava indo em direção ao “fantasma” e se fechou quando o homem da lanterna estava voltando", diz a publicação no E-Farsas. "Além disso, o comportamento dos presentes na cena é muito estranho. O vigia caminha em direção ao barulho com o foco da lanterna apontando para a parede oposta a da porta da mangueira de incêndio. Quando as luzes se apagam (convenientemente), as “testemunhas” continuam calmos e tranquilos (sem sustos nem nada). Perceba que a lanterna continua clareando a parede oposta", observa o site.

