Gaeco investiga corrupção de major do Corpo de Bombeiros em Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba, e a Corregedoria da Polícia Militar cumpriram seis mandados de busca e apreensão e quatro conduções coercitivas, na manhã desta quarta-feira, 15 de março. A ação faz parte da Operação Imperium, que investiga crime de corrupção policial envolvendo um major do Corpo de Bombeiros. Os mandados foram expedidos pela Justiça Militar Estadual.

De acordo com as investigações, o major aproveitava-se de sua superioridade hierárquica para facilitar a aprovação de projetos de segurança contra incêndio e pânico na corporação. Familiares do bombeiro são proprietários de uma empresa do ramo, que prestava consultoria na área, configurando conflito de interesses. Ele agia indevidamente junto a policiais de outro setor, no qual não estava lotado.

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba, na residência do policial bombeiro, de um engenheiro e de uma empresária da área de segurança contra incêndio e pânico, em uma empresa e também no armário do policial. Outro mandado foi cumprido na empresa de sua família em São José dos Pinhais. As conduções coercitivas envolvem o bombeiro e um familiar dele, além de um engenheiro e uma empresária.