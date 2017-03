O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (15) que o Brasil é “um país de carências assustadoras” e que o acesso ao crédito será de grande importância para ajudar empresários a desempenhar o papel que têm no sentido de gerar empregos.

“Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Na verdade são os grandes campeões do emprego, respondendo por mais de 50% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. E o que mais eles postulam é crédito”, disse o presidente durante a cerimônia de lançamento do projeto Senhor Orientador, pelo Sebrae.

Segundo Temer, as pequenas e médias empresas são a “força motriz” da economia brasileira apesar das dificuldades pelas quais passam. “Nós sabemos que abrir um empreendimento requer ousadia e determinação. Isso não falta aos nossos empresários”, disse ele.

O projeto Senhor Orientador é um convênio que foi assinado em janeiro pelo Sebrae e pelo Banco do Brasil. Por meio dele – e com a ajuda de 310 consultores selecionados pelo Sebrae, entre aposentados de instituições bancárias com experiência em concessão de crédito para micro e pequenas empresas – o projeto pretende ajudar pequenos negócios a obterem crédito junto ao Banco do Brasil.

A expectativa é de que 36 mil micro e pequenas empresas sejam atendidas até o final do ano pelo projeto. O Senhor Orientador inicia a fase de operação do Programa Empreender Mais Simples, que tem como objetivo simplificar a gestão de micro e pequenas empresas e orientar o financiamento a empresários.

Consultores sêniores

Segundo o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingues, 83% das micro e pequenas empresas não conseguem acesso ao crédito, pois muitas não preenchem as condições necessárias. Apesar de considerar que o crédito “pode ser a salvação de uma empresa”, Afif ressalta que é preciso usá-lo com consciência, uma vez que envolve riscos que precisam ser calculados. Por esse motivo, acredita que “ter consultores experientes do lado [do empresário] faz a diferença nesse processo”.

“[É um] exército de sêniores [os consultores] que têm experiência vivida, dando crédito por mais de dez anos. O dia de hoje marca pelo desafio da incorporação dessa inteligência guardada; dessa experiência vivida que vale muito para o país”, disse Afif.

De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Cafarelli, quase de R$ 9 bilhões serão destinados ao crédito para micro e pequenas empresas. “Crédito significa confiança. No nosso caso, confiança de que o dinheiro retornará. Crédito e confiança andam de braços dados. O BB está hoje totalmente envolvido nesse processo com R$ 8,9 bilhões. Isso gera empregos e fomenta empresas”, disse.

O Sebrae informa que quase 1,5 mil interessados se inscreveram para trabalhar como consultores no projeto. Os selecionados – aposentados do sistema bancário com mais de 60 anos e pelo menos dez anos de experiência em análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica – passaram por uma capacitação on-line, dividida em três módulos que abordaram assuntos como missão e planejamento do Sebrae; características das micro e pequenas empresas; linhas de financiamento do BB; e ferramentas de campo a serem usadas na consultoria.

Os empresários interessados em participar do programa devem procurar o Sebrae de seu estado, que vai encaminhá-os a um dos consultores para um diagnóstico da empresa. O custo da consultoria, que terá duração de quatro horas, será de R$ 453. A previsão é de que o serviço seja oferecido até dezembro de 2018.