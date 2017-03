Sistema do Bradesco fica fora do ar e causa transtornos

(foto: Divulgação)

Clientes do Bradesco estão enfrentando dificuldade para realizar operações pelo internet banking e aplicativo. A falha estaria ocorrendo em todo o país.

Em nota, o banco informa que “parte de seu sistema está passando por momentos de intermitência”. No Twitter, há relato de que há dificuldades até mesmo para usar cartão de débito.

O serviço de atendimento por telefone está funcionando normalmente. O banco informa que a falha não tem relação com a greve.

Algumas agências bancárias estão fechadas hoje em algumas capitais devido à greve geral convocada por centrais sindicais e movimentos sociais. As entidades protestam contra as propostas de reforma da Previdência e trabalhista do governo do presidente Michel Temer.

Em São Paulo, a greve também atinge o centro administrativos Brigadeiro e Tatuapé do Itaú e do complexo Verbo Divino, do Banco do Brasil.