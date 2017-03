Em dia de protestos, sessão da Assembleia dura 15 minutos

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

15/03/17 às 14:57 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

Com o Centro Cívico tomado por manifestantes que protestam contra a reforma da previdência, a sessão de hoje da Assembleia Legislativa durou quinze minutos e foi encerrada por falta de quórum mínimo. Apenas 16 dos 54 parlamentares registraram presença no painel eletrônico do plenário. E nenhum deputado quis usar o tempo disponível para discursar.

Leia mais no Blog Política em Debate.