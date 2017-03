Missionários brasileiros no Equador é tema de livro

(foto: Divulgação)

O que leva alguém a deixar casa, família e conforto para cruzar fronteiras em auxílio a um povo desconhecido? Este é o ponto de partida do livro “Diário de uma Missão”, escrito pela jornalista e teóloga Anelise Rodrigues. Em formato de diário de bordo, a jornalista conta suas aventuras e desafios ao entregar-se em um trabalho voluntário durante 20 dias no Equador, junto com outros 40 brasileiros. O lançamento do livro acontece no dia 18 de março, das 15h às 19h, na Livraria da Vila, no Pátio Batel, piso L3.

Segundo a autora, a intenção do livro é revelar o amor existente em missões voluntárias, como a vivida por ela. “Somos todos responsáveis por um mundo mais humano, fraterno e solidário. Somos todos capazes de doar-se e servir ao próximo, pois o pouco que fizermos, poderá muito significar a quem o recebe”, conta a jornalista.

Descrevendo detalhadamente o dia a dia do missionário e as diferenças socioculturais entre os povos, Anelise conta sua passagem por cinco regiões equatorianas, entre comunidades ribeirinhas e povoados, realizando eventos em escolas, praças e atendimento social.

Serviço:

Lançamento do livro Diário de uma Missão

Data: 18 de março

Horário: 15h às 19h

Local: Livraria da Vila, Pátio Batel piso L3