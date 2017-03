Biblioteca promove oficina de poesia para crianças

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (18) a oficina “Poesia aleatória - Reciclando a palavra jogada fora” com o artista gráfico Joba Tridente. Destinado a crianças a partir de sete anos, o curso acontece na Seção Infantil da BPP das 11h30 às 12h30. Não é necessária inscrição e a entrada é gratuita.



Reutilizando textos de jornais e revistas, a atividade propõe aos participantes a criação de poesia de maneira casual e descontraída, dando novo sentido às palavras que foram escolhidas aleatoriamente nas publicações.



“É um exercício que fará com que as crianças pensem no significado da palavra ao construir um verso. Elas vão descobrir que alguns termos são poéticos e outros esperam a vez de se tornarem poéticos”, diz o artista.



Joba Tridente é artista plástico, poeta, escritor, crítico de cinema e cineasta. Desde a década de 1980, ele trabalha com conceito de arte sustentável. É autor dos livros 25 poemas experimentais e Quase hai-kai. Seu trabalho gráfico já foi publicado em diversos veículos da imprensa brasileira, entre eles os jornais Correio Braziliense, Nicolau, Gazeta do Povo e a revista Planeta.



Serviço:



Oficina “Poesia aleatória - Reciclando a palavra jogada fora”, com Joba Tridente



Dia 18 de março, das 11h30 às 12h30



Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro)



Informações: (41) 3221-4980



Gratuito