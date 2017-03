'Parece que caímos de novo', diz Nenê incomodado com perguntas sobre Vasco

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um Nenê sem o humor habitual se apresentou na entrevista coletiva desta quarta-feira (15) em São Januário. O meia demonstrou incômodo com as perguntas relacionadas ao momento atual do Vasco e fez um comparativo até mesmo com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Parece que caímos de novo (reclamou)! Tem que ganhar (ao ser questionado sobre a fórmula para inverter o quadro). Se não ganhar, questiona-se tudo. Então é isso. Tem que ganhar", disse irritado, chegando até mesmo a não absorver a pergunta seguinte: "Desculpe, ainda estava pensando na anterior". O camisa 10 já havia se incomodado quando um repórter citou que o Cruzmaltino já entrava em campo "eliminado" nesta quinta, contra o Vitória, pela Copa do Brasil, em função do 0 a 0 dar a vaga aos baianos. "Como que entra em campo eliminado? Para mim é metade do jogo. São 180 minutos. É como se estivesse no intervalo e eles estivessem com a vantagem. É entrar em campo e se classificar. Desculpe, mas não concordo com você", declarou com cara de poucos amigos. Questionado de que forma encarava o fato do Vasco ainda não ter vencido um clube da Série A em 2017 (três derrotas e um empate), o jogador minimizou: "Se for ver realmente isso de adversário de Série A, ganhamos um time de Libertadores (Barcelona-EQU na Florida Cup). Isso não é parâmetro para nós. É mais para vocês (imprensa) e torcida". Por ter empatado em 1 a 1 em São Januário, o Vasco precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols para ficar com a vaga na quarta fase da Copa do Brasil.