TCE paulista promete relatório sobre suposta propina a conselheiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado São Paulo), Sidney Beraldo, anunciou nesta quarta (15) que irá produzir um relatório com informações sobre as denúncias de que conselheiros do órgão teriam recebido propina da Andrade Gutierrez. No domingo (12), a Folha de S.Paulo revelou que executivos da construtora afirmaram em seus acordos de delação premiada com a Operação Lava Jato que subornavam os conselheiros para que eles não apontassem irregularidades em licitações e contratos de obras, sobretudo os do Metrô. Beraldo afirmou que avaliará todos os casos citados pela reportagem (veja o quadro abaixo). O TCE publicará um posicionamento sobre o caso na edição de quinta (16) do "Diário Oficial". As denúncias também podem ser alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na segunda (12), o deputado Carlos Giannazi (PSOL) começou a recolher assinaturas para abrir uma investigação no legislativo paulista, ao qual o TCE é vinculado.