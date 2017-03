BC dos EUA confirma expectativas e eleva juros em 0,25 ponto percentual

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) elevou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 0,75% e 1,00% ao ano. A decisão era amplamente esperada pelo mercado, depois que diversos integrantes do BC americano sinalizaram que os juros deveriam subir em março, incluindo a presidente do Fed, Janet Yellen. Em evento no último dia 3, Yellen afirmou que a perspectiva de crescimento da economia americana "parece boa" e que os "riscos provenientes do exterior aparentam ter diminuído". Na semana passada, dados fortes sobre a criação de empregos nos Estados Unidos ampliaram as apostas de alta dos juros neste mês e fizeram o dólar subir ainda mais nos últimos dias. Também conforme previsto por analistas e investidores, o Fed informou que a mediana de suas projeções atualizadas é de mais duas altas de juros em 2017. Desta forma, o Fed manteve a estimativa inicial de três aumentos neste ano, Com isso, o dólar amplia a queda frente à praticamente todas as principais moedas. No Brasil, o dólar comercial perde 1,41%, a R$ 3,1290. As Bolsas mundiais avançam. O Ibovespa avança 0,88%, aos 65.366,53 pontos. INFLAÇÃO No comunicado, o Fed afirmou que a inflação está perto de atingir a meta de 2% ao ano. A última elevação dos juros americanos havia sido em dezembro de 2016, também de 0,25 ponto, para entre 0,50% e 0,75%, depois de um ano sem aumentos. É o terceiro aumento das taxas desde a crise financeira mundial de 2008. Antes dessas três altas em pouco mais de um ano, o Fed ficou quase dez anos sem alterar os juros, desde junho de 2006. Taxas mais altas nos Estados Unidos tornam ainda mais atrativos os investimentos na maior economia do mundo, em detrimento de outros mercados, principalmente emergentes.