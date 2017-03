Protesto de professores contra Previdência tem vaia a Alckmin e pedido de reajuste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de protestarem contra a reforma da Previdência, professores também pedem reajuste salarial de 21,74% e correção da defasagem de 9,2% em relação ao piso nacional da categoria. Os profissionais começaram a se concentrar por volta das 14h na praça da República, no centro de São Paulo. Uma vaia seguiu a menção ao nome do governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB). A manifestação também conta com um grande boneco inflável do tucano com um adesivo "reajuste já". De acordo com organizadores da manifestação, 80% da rede paralisou nesta quarta (15). Os manifestantes vão caminhar da praça até a avenida Paulista, onde se juntarão ao protesto de movimentos de esquerda contra a proposta do governo, marcada para as 16h. O projeto de reforma enviado pelo presidente Michel Temer ao Congresso acaba com a aposentadoria especial para professores. Pela legislação atual, a categoria pode se aposentar cinco anos mais cedo que a regra geral.