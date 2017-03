Junior Lima publica foto para anunciar que será pai

(foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Junior Lima, conhecido pela parceria musical com a irmã Sandy, anunciou em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (15) que será pai. Em seu perfil do Instagram, o cantor publicou uma foto sua com as mãos na barriga da mulher, a modelo Mônica Benini.

De acordo com a postagem, o bebê será um menino. "Que alegria contar isso para vocês! Que fase mais especial na vida! Nossa família está crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, que o Otto está a caminho!!!", escreveu.

Já Mônica disse que ela e o marido "estão cheios de amor para dar" ao bebê. "Dois corações pulsam em mim... E eu vejo meu amor multiplicando numa velocidade surreal. Já não somos dois, somos três... Construindo uma família e dando mais sentido às nossas vidas", escreveu na mesma rede social.