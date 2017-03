BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Alvo de um dos pedidos de abertura de inquérito com base nas colaborações premiadas da Odebrecht, o senador Edison Lobão (PMDB-MA) criticou nesta terça-feira (15) o que chamou de "má-fé" nas delações e apontou um "vazamento ilegal" das investigações. "Não me oponho a nenhuma investigação, é até bom para o investigado que tem a oportunidade de demonstrar sua inocência, ao contrário da má-fé da delação", afirmou o peemedebista, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. "Investigação está longe de ser condenação, sobretudo quando oriunda de delação e de delatores que, presos, desejam se livrar das prisões." Apesar de o Ministério Público ter pedido o arquivamento de um inquérito contra o senador, Lobão é alvo de duas investigações vinculadas à Operação Lava Jato. Uma delas apura se um grupo de senadores peemedebistas agiu como organização criminosa em fraudes na Petrobras. A outra é relacionada ao período em que ele esteve à frente do ministério de Minas e Energia, que o acusa de desvios nas usinas de Belo Monte e Angra 3. Ele disse que não falaria especificamente sobre a notícia de que é alvo de um dos inquéritos pedidos pelo Ministério Público porque a divulgação se trata de "vazamento ilegal".