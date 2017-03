Furtos de cabos e luminárias geram prejuízo de R$ 37,9 mil

(foto: SMCS)

Equipes do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura trabalham na recuperação de equipamentos e cabos furtados no Boqueirão, Cajuru e Pinheirinho no último fim de semana. Três pontos da cidade ficaram com as luzes apagadas pela ação de criminosos, que furtam e cometem atos de vandalismo contra o patrimônio público.

O prejuízo para arrumar todos os pontos danificados foi de R$ 37,9 mil, dinheiro que poderia ser utilizado em melhorias do sistema e não para repor equipamentos furtados. Na Rua Nicola Pellanda, no Pinheirinho, a Prefeitura fez o conserto no sábado (11/03). Mas na madrugada de domingo (12/03) para segunda-feira (13/03) um novo furto aconteceu no mesmo local.

“Um morador contou que um homem, que mora em uma chácara da região, chegou com um caminhãozinho, uma picareta, e roubou os equipamentos de madrugada. Fizemos um boletim de ocorrência sobre o caso”, disse o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros.

Os três casos recentes registrados sobre furtos de cabos, luminárias e equipamentos aconteceram na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre o Terminal do Boqueirão até a divisa com São José do Pinhais, na Rua Nicola Pellanda, entre a Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Linha Verde, no Pinheirinho, e também foram registrados furtos na Linha Verde com a Avenida Salgado Filho, no Cajuru.

Prejuízos

Na Linha Verde foram arrancados quatro postes que estavam chumbados com concreto ao lado da ciclovia. Roubaram toda a fiação, as quatro luminárias de LED dos equipamentos e jogaram os quatro postes ao lado do Rio Belém. O prejuízo calculado foi de R$ 12 mil. A equipe de manutenção da Iluminação Pública também fez um boletim de ocorrência sobre o caso.

Neste local da Linha Verde, a Prefeitura faz obras para melhorar a iluminação, mas antes mesmo de acabar o trabalho é necessário voltar para refazer o sistema furtado.

Na Rua Nicola Pellanda, no Pinheirinho, foram levados 300 metros de cabos, 11 postes com fiação, 11 luminárias ornamentais e comandos dos sistemas. Foram gastos R$ 6 mil reais para repor os equipamentos.

Oito postes foram furtados no viaduto sobre a linha férrea na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Na mesma região foram levados 1.400 metros de cabos de circuitos bifásicos. Isto afetou 120 pontos que ficaram apagados ao longo da Marechal Floriano. A recuperação de todo o sistema vai custar R$ 19,9 mil.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico está com obras de melhorias na iluminação. Em 2016, por causa de furtos de cabos, o ponto turístico ficou com as luzes apagadas quase todo o ano. Desde o início de janeiro estão sendo feitas as obras de revitalização do sistema de iluminação.

Agora toda a fiação é subterrânea e concretada para evitar novos problemas com furtos. A intervenção na iluminação é feita em todo o Jardim Botânico, incluindo o velódromo, o estacionamento e as pistas de caminhada do bosque. Estão sendo substituídas todas as luminárias de vapor de sódio por 106 unidades de LED. As lâmpadas instaladas terão 40, 200 e 220 watts.

A estufa também vai receber um novo sistema de iluminação cênica. O prazo de execução da obra na iluminação do Jardim Botânico vai até o fim de março e o investimento é de R$ 289 mil, recursos próprios da Prefeitura.